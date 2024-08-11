В Курске в результате падения сбитой ракеты на жилой дом пострадали 13 человек

Ночью 11 августа осколки сбитой ракеты упали на девятиэтажный жилой дом в Курске, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.



Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Из-за падения ракеты на жилой дом возник пожар. Ночью он был ликвидирован. Несущие конструкции дома не повреждены. Спасены 15 человек, 30 эвакуированы, сообщили в главке МЧС РФ по Курской области.

Утром 11 августа в Курской области вновь была объявлена ракетная опасность.