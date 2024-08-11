В ДТП в Мамоновском округе пострадал ребёнок (фото)

В ДТП в Мамоновском округе пострадал ребёнок (фото)
Фото: пресс-служба регионального управления ГАИ
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В результате ДТП в Мамоновском округе пострадал ребёнок. Авария произошла 10 августа в 19 часов на 41 километре автодороги «Калининград — Мамоново». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«37-летний водитель, управляя автомобилем „Хэнде“, двигаясь со стороны Мамоново в направлении Калининграда, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем „БМВ“ под управлением 22-летнего водителя, который двигался во встречном направлении», — говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили 10-летний и 38-летний пассажиры автомобиля «Хэнде», 23-летний пассажир и водитель автомобиля «БМВ».

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