На Запорожской АЭС после обстрела произошло возгорание охладительных систем

В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.



«В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме, — написал Балицкий, — Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет. Вместе с руководством станции держим ситуацию на контроле».

На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания.