В Калининграде полицейские изъяли у скупщика краденого 25 велосипедов (фото) (видео)

Калининградские полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали по месту жительства на ул. Чекистов 46-летнего калининградца, подозреваемого в скупке похищенных велосипедов с последующей их перепродажей. Несколько злоумышленников, чья причастность к хищениям указанного имущества уже установлена, указали на одного и того же человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.



«На придомовой территории стражи порядка обнаружили и изъяли 15 единиц двухколесного транспорта, два электросамоката, мотоцикл и надувную лодку. Документы на „железных коней“ и остальное имущество у мужчины отсутствовали. Обыск также провели в гараже, принадлежащем подозреваемому, в результате которого были изъяты ещё восемь велосипедов и два электровелосипеда», — говорится в сообщении.

По всем эпизодам краж территориальные отделы полиции возбудили уголовные дела, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, причастных к хищениям транспортных средств.

В настоящее время сотрудники полиции сопоставляют изъятые велосипеды с похищенными ранее, чтобы установить их владельцев и вернуть принадлежащее им имущество.