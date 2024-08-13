Подозреваемую в мошенничестве при строительстве Нахимовского училища оставили в СИЗО

Вступило в законную силу постановление об аресте сотрудницы отдела капитального строительства Балтийского флота, которая подозревается в мошенничестве при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.



Как уточнили в суде, уголовное дело было возбуждено 21 июня 2024 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурантами по делу проходят 57-летняя начальник сметной группы отдела капстроительства Балтфлота и неустановленные лица из числа руководства подрядчика. В настоящее время расследованием занимается военный следственный отдел ВСУ по БФ. 22 июля 2024 года по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, женщина была задержана.



По версии следствия, совместно с иными лицами она совершила мошенничество при исполнении госконтракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Строительство филиала Нахимовского военно-морского училища». В частности, ей вменяют согласование двух документов, о недостоверности которых она знала заранее: первый — содержащий данные с завышенной ценой оборудования, которое планировалось закупить для строительства, второй — с недостоверной информацией о количестве каналов и категории технической сложности автоматизированных систем противопожарной защиты, охранных сигнализаций, системы вентиляции. Следствие указывает, что сумма ущерба, причиненного государству, по первому эпизоду составила 6 842 465,88 рубля, по второму — не менее 309 000 000 рублей.



Подозреваемая и её защитник просили ограничиться мерой пресечения в виде домашнего ареста. Однако Центральный районный суд, где рассматривалось ходатайство об аресте женщины, указал, что та в силу занимаемой должности в случае избрания более мягкой меры пресечения может воспрепятствовать производству по делу, оказывая давление на иных участников уголовного судопроизводства уговорами и угрозами. Постановлением суда ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября. Защитник подозреваемой подал апелляционную жалобу, но Калининградский областной суд признал ее доводы необоснованными, а постановление Центрального районного суда законным. Оно вступило в силу.