На ул. Киевской в Калининграде произошло ДТП с двумя автобусами (фото)

Фотографии очевидца

В субботу, 12 октября на ул. Киевской в Калининграде произошло ДТП с участием двух автобусов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы.



Автобус, по предварительной информации, протаранил ограждение у дороги, врезался в остановку и другой автобус. На месте работают медики и сотрудники ГАИ. О пострадавших не сообщается.

«Предварительно — без пострадавших. Водителя автобуса увезли с подозрением на инсульт. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, восстанавливаются обстоятельства», — прокомментировали «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального управления МВД России.