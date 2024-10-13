В Советске в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист (видео)

В Советске днём 13 октября в ДТП пострадал 17-летний водитель мотоцикла «Sharmax Sport», который не имел права управления. Подросток доставлен в больницу, сотрудники полиции проводят проверку, в том числе и в отношении родителей несовершеннолетнего, сообщает телеграм-канал регионального ГИБДД.



Мотоциклист при движении прямо пошёл на обгон попутного автомобиля «Черри», нарушив правила разметки и выехав на встречную полосу. В это время «Черри» начал выполнять поворот налево, совершив столкновение с мотоциклом.

«С места ДТП несовершеннолетний с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение города Советска. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в том числе и в отношении родителей несовершеннолетнего», — сообщили в ГИБДД.