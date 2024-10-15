СК: начальника дока судостроительного завода будут судить за смерть моториста

СК: начальника дока судостроительного завода будут судить за смерть моториста
Фото пресс-службы регионального СК
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В Калининграде начальник дока судостроительного завода предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил работ, повлекшем гибель моториста. Завершено расследование возбужденного в отношении мужчины уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый, будучи руководителем работ на объекте и отвечая за соблюдение техники безопасности, должен был организовать работу личного состава дока, его расстановку в соответствии с квалификацией и с учетом профессиональной специализации, проводить теоретическое и практическое обучение персонала безопасным условиям труда и действиям при аварийных ситуациях, чего не выполнил.

12 октября 2023 года в плавучем доке, где производились сварочные работы, возникло задымление в кают-компании. Моторист поднялся на топ-палубу, чтобы открыть вентиляционный лючок, расположенный возле подкрановых путей портального докового крана. В этот момент портовый кран находился в движении, проводя погрузочно-разгрузочные работы на нефтяной платформе. Моторист оказался прижат конструкцией крана к корпусу вентиляционной шахты, в результате чего получил повреждения, от которых скончался в больнице 30 октября, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. Следствием собран достаточный объем доказательств: допрошены свидетели, получены заключения судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские и строительно-технические, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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