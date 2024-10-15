В Калининграде пенсионерка лишилась 3,8 млн рублей, поверив мошенникам

74-летняя пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам на «безопасный счёт» 3,8 млн рублей, сообщает УМВД России по Калининградской области в своем телеграм-канале.



«Пожилую женщину «обрабатывали» сразу с нескольких номеров, в том числе иностранных. Собеседники представлялись сотрудниками «Энергосбыта», «Финмониторинга» и правоохранительных органов. Неизвестные запугали потерпевшую тем, что она может потерять все свои сбережения из-за несанкционированного оформления кредита на её имя. Горожанка поспешила перевести часть денежных средств на указанные номера, используя мобильное приложение, а другую часть наличными через банкоматы. Размер ущерба превысил 3 815 000 рублей», — сказано в сообщении.



По данному факту следователем ОМВД России по Московскому району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».