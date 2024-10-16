Бастрыкин раскритиковал работу калининградского СК по делу о травмировании школьника

Глава СКР потребовал передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело по факту причинения тяжкого время здоровью школьника в Калининграде. По мнению Александра Бастрыкина, местный следователь не справился с ведением данного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Ранее к Бастрыкину обратились родители 12-летнего мальчика, не согласные с ходом расследования. Они сообщили, что в мае 2023 года в школе во время урока физкультуры одноклассник их сына применил к нему физическую силу, в результате здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. По их словам, работники образовательного учреждения не принимали мер к пресечению буллинга в отношении их сына, продолжавшегося длительное время, и не обеспечили безопасность школьника во время уроков. Родители подчеркнули, что обвинение предъявлено только директору школы, при этом не дана правовая оценка действиям либо бездействию всех лиц, по вине которых пострадал ребенок.

Представители калининградского СК пояснили Бастрыкину, что по данному инциденту следователем проводилась процессуальная проверка по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но по ее результатам неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В апреле 2024-го было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Из него также были выделены материалы по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и направлены по подследственности в органы полиции.

Александр Бастрыкин «подверг жесткой критике работу следователя и поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России», отметили в региональном СК.