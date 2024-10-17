Прокуратура проверяет информацию об отсутствии водоснабжения в посёлке Пятидорожное

Прокуратура проводит проверку по информации о длительном отсутствии водоснабжения в посёлке Пятидорожное Багратионовского района. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным, в жилых домах посёлка больше месяца отсутствует горячее и холодное водоснабжение из-за аварии на коммунальных сетях.

В ходе проверке прокуратура даст оценку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. По результатам проверочных мероприятий будет решён вопрос о мерах прокурорского реагирования.