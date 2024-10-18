СК: калининградец хотел «откупиться» от уголовного дела долларами и криптовалютой (видео)

51-летнему калининградцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных подразделением собственной безопасности УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в октябре 2024 года мужчина был уличен УФСБ в противоправной деятельности. 10 октября, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый передал одному из сотрудников взятку в размере 2500 долларов США, а также реквизиты с паролем от криптокошелька, на балансе которого находилась криптовалюта в сумме, эквивалентной 6 млн рублей. Сотрудник регионального управления ФСБ от получения взятки отказался.

В настоящее время калининградец задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 декабря. По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы. Задержанному грозит от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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