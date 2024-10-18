Полиция обнаружила у жителя Балтийска ружья, боеприпасы и взрывчатые вещества

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В Балтийске возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ в отношении местного жителя, хранившего у себя дома запрещённые к свободному обороту изделия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверки полученной сотрудниками уголовного розыска информации полицейские осмотрели жилище 61-летнего механика и изъяли около 300 патронов различного калибра, металлические банки с бездымным и дымным порохом массой 417 и 433 грамма соответственно, электронный детонатор, пригодный для производства взрыва, а также два ружья, два ствола, две ствольные коробки и затвор от винтовки «Маузер» времён Великой Отечественной войны, пригодные для стрельбы.

Предварительно установлено, что владелец арсенала увлекался незаконными раскопками в местах боевых действий с целью поиска оружия и восстановления его боевых свойств. Также мужчина самостоятельно извлекал из найденных боеприпасов взрывчатое вещество и хранил для личного пользования.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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