На Сельме погиб 14-летний подросток, выпавший из окна высотки

На Сельме погиб 14-летний подросток, выпавший из окна высотки
Фото пресс-службы регионального УМВД
Все новости по теме: Безопасность

В Калининграде сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагической гибели ребенка. ЧП случилось в пятницу утром, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 11 часов в полицию поступило сообщение о падении с высоты 14-летнего подростка. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Инспекторы ПДН установили, что падение произошло из окна на десятом этаже дома по ул. Согласия. Несовершеннолетний скончался на месте от полученных травм. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter