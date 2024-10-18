На Сельме погиб 14-летний подросток, выпавший из окна высотки

В Калининграде сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагической гибели ребенка. ЧП случилось в пятницу утром, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 11 часов в полицию поступило сообщение о падении с высоты 14-летнего подростка. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Инспекторы ПДН установили, что падение произошло из окна на десятом этаже дома по ул. Согласия. Несовершеннолетний скончался на месте от полученных травм. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.