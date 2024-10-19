В Пионерском больше суток продолжаются перебои с подачей газа из-за аварии на сетях

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В Пионерском вторые сутки нет газа из-за аварии, которая произошла накануне на сетях. Об этом сообщают жители курортного города. Информацию подтверждают в «Калининградгазификации».

В пятницу днем администрация Пионерского на своей странице «ВКонтакте» сообщила, что «в связи с проведением профилактических работ на сетях в системе газоснабжения возможны перебои с подачей газа на территории Пионерского городского округа». Жители в комментариях под постом заявили, что газа нет с самого утра, и дело тут явно не в «профилактике». Вскоре под этим же постом власти муниципалитета уточнили, что проблема действительно серьезнее: «в первой половине дня на газовых сетях произошёл сбой». Как отметили в администрации, «сбой устранен, но специалисты продолжают отладку системы». Планировалось, что газ появится к 22 часам. Однако решить проблему не удалось и к утру субботы.

В «Калининградгазификации» «Новому Калининграду» сообщили, что работы ведутся до сих пор, большая часть Пионерского остается без газа. При этом уточнить причины аварии, а также сроки возобновления газоснабжения на горячей линии не смогли. По словам оператора, газовщики надеются решить проблему «в течение дня».


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