Погоня со стрельбой: под Черняховском задержали нетрезвого водителя (видео)

Черняховским инспекторам ДПС пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя, устроившего гонки с правоохранителями. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ночное время в Черняховске водитель Volkswagen Golf проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке авто и продолжил движение в направлении посёлка Талпаки. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, автоинспекторы начали преследование. Пытаясь уйти от погони, нарушитель неоднократно нарушал ПДД, в том числе проезжая на запрещающий сигнал светофора и выезжая на встречную полосу, создавая угрозу другим участникам дорожного движения.

Через громкоговорящее устройство полицейские предупредили водителя о намерении применить табельное оружие, на что последний никак не отреагировал. Тогда один из стражей правопорядка произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельные по колёсам.

В посёлке Каменское водитель потерял управление, и автомобиль опрокинулся. Инспекторы поставили машину на колёса и извлекли из салона нарушителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. В результате происшествия мужчина не пострадал. Проведённое освидетельствование подтвердило, что 28-летний водитель был нетрезв — алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 1,033 мг/л этилового спирта.

В отношении задержанного полицейские составили протоколы об административных правонарушениях по шести статьям КоАП РФ.Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.