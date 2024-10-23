В Гурьевске водитель получил срок за смерть в ДТП полуторагодовалого ребенка

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Гурьевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего калининградца. Он признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 20 декабря 2023 года в 16:55 на автомобильной дороге «Северный обход г. Калининграда» подсудимый, находясь за рулем «Пежо» в состоянии опьянения, допустил наезд на барьерное ограждение. В результате ДТП 23-летней пассажирке авто причинен тяжкий вред здоровью, ее полуторагодовалый сын, находившийся в автомобиле без удерживающего устройства, погиб на месте от полученных травм.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Гурьевского района  суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн рублей.

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