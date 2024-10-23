За три дня жители Калининградской области перевели мошенникам свыше 8 млн рублей

С 18 по 20 октября было зарегистрировано десять заявлений от жителей Калининградской области, пострадавших от действий мошенников. В общей сложности потерпевшие перевели аферистам более 8 млн рублей. Как сообщила пресс-служба регионального МВД, мошенники действовали по схеме «безопасный счёт».

Жертвами злоумышленников стали 51-летний инженер из Калининграда (1,6 млн рублей), 59-летний разнорабочий (425 тыс.), 70-летняя пенсионерка из п. Краснознаменское (477 тыс.), 69-летний водитель (280 тыс.), две 61-летние женщины (500 тыс. и 285 тыс.), жительница Зеленоградска (120 тыс.), калининградка (2 млн), 57-летняя помощница воспитателя (142 тыс.), 58-летний житель Гурьевского района (604 тыс.).

«Также жертвой мошенников стал 73-летний лесничий из поселка Знаменск, который, испугавшись угроз лжесотрудника ФСБ о возможном уголовном преследовании из-за непогашенного кредита, перечислил мошенникам 1 625 000 рублей якобы для закрытия обязательств перед банком», — добавили в МВД.

Полицейские в очередной раз призвали не доверять подобным схемам, быть бдительными и немедленно сообщать о любых подозрительных действиях.