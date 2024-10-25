В Калининграде экс-полицейских ждёт суд за наркотики и фальсификацию доказательств

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении трёх бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Центральному району города Калининграда и двух бывших оперуполномоченных ОУР этого же отдела полиции. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), незаконном обороте наркотических средств (ст. 228 УК РФ) и фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Как подчеркивают в ведомстве, преступления выявлены и задокументированы региональным УФСБ и оперативно-розыскной частью собственной безопасности областного УМВД.

По версии следствия, в июле 2022 года трое бывших наркополицейских в ходе обыска в жилище одной из жительниц Калининграда обнаружили и изъяли у ее 12-летнего сына наркотическое средство общей массой 14 граммов. В силу малолетнего возраста мальчик не подлежал привлечению к уголовной ответственности. Однако полицейские внесли в протокол обыска заведомо ложные сведения об изъятии у матери мальчика 4 граммов наркотика. После этого обвиняемые направились на территорию садового товарищества «Пищевик», где под угрозой привлечения к уголовной ответственности супруга еще одной калининградки вынудили её поместить в карман своей одежды оставшуюся часть ранее изъятого наркотического вещества массой 10 граммов. Затем факт якобы совершенного женщиной преступления был задокументирован.

Кроме того, в июле 2022 года в ходе обыска у еще одного жителя Калининграда фигуранты надели на мужчину наручники, избили его и его брата, находящегося в квартире, вынудив признать свою причастность к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств. Обнаружив в квартире мужчины выращиваемые им в горшках растения конопли, обвиняемые срезали их и задокументировали как хранение в целях сбыта в крупном размере.

Впоследствии на основании сфальсифицированных доказательств обе женщины и калининградец были незаконно привлечены к уголовной ответственности за совершение особо тяжких и тяжкого преступлений в сфере оборота наркотиков. Мужчина и одна из женщины помещены под стражу, второй избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в 2021 году двое из обвиняемых с целью склонения жителя области к признанию вины в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков избили его, изрезали его одежду и подвергли издевательствам.

В отношении другого потерпевшего двое обвиняемых сфальсифицировали административный материал о якобы нарушении им общественного порядка, в результате чего мужчина был незаконно водворен на двое суток в ИВС.

В ходе следствия проделана полномасштабная работа по сбору и закреплению убедительной доказательной базы, изобличающей бывших полицейских в совершении всех инкриминируемых преступлений. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.