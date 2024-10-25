Источник: в Калининграде на острове Канта в дупле дерева нашли гранату (фото)

В Калининграде на острове Канта, недалеко от баскетбольной площадки, расположенной под эстакадным мостом, обнаружили гранату. Как сообщил источник «Нового Калининграда» граната находится в дупле дерева на высоте около полутора метров. Найден боеприпас был одним из охранников, работающим на острове.



Фото предоставлено очевидцем

«Как граната там оказалась, непонятно, — рассказал источник. — Но, судя по всему, она там находится уже давно, потому что она вросла в дерево и вытащить её не удаётся».

На месте, как сообщается, уже выставлено оцепление из сотрудников полиции и Росгвардии.