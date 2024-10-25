Суд отправил в колонию строгого режима мужчину, который бил сына

Все новости по теме: Криминал

Советский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Как сообщает областная прокуратура, мужчина систематически применял жестокие методы воспитания к своему 15-летнему сыну.

В суде установлено, что в 2023 году подсудимый использовал физическое и психическое насилие по отношению к подростку, нарушал его режим сна. «В ходе одного из конфликтов подсудимый нанес своему сыну не менее трех ударов по лицу и телу. Во избежание очередной ссоры подросток ушел из дома и был вынужден несколько дней ночевать в квартире без электричества и продуктов питания», — сообщили в прокуратуре.

Мужчина признан виновным по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением». Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Советска назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter