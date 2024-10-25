Суд отправил в колонию строгого режима мужчину, который бил сына

Советский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Как сообщает областная прокуратура, мужчина систематически применял жестокие методы воспитания к своему 15-летнему сыну.

В суде установлено, что в 2023 году подсудимый использовал физическое и психическое насилие по отношению к подростку, нарушал его режим сна. «В ходе одного из конфликтов подсудимый нанес своему сыну не менее трех ударов по лицу и телу. Во избежание очередной ссоры подросток ушел из дома и был вынужден несколько дней ночевать в квартире без электричества и продуктов питания», — сообщили в прокуратуре.

Мужчина признан виновным по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением». Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Советска назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.