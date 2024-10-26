Избивали палкой и бутылкой: двух калининградцев задержали за убийство знакомого (видео)

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В Калининграде расследуется уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружено 24 октября в лесополосе в районе улицы Кленовая аллея. По подозрению в совершении преступления задержаны 35-летний и 41-летний местные жители. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, 22 сентября злоумышленники, заподозрив своего приятеля в кражах, приехали к нему домой в СНТ «Космос» города Калининграда, где один из подозреваемых избил потерпевшего палкой. Затем мужчину вывезли на берег озера в районе Кленовой Аллеи, заставили раздеться до белья и вновь подвергли избиению, нанеся ему не менее одного удара стеклянной бутылкой в область головы. Потерявшего сознание потерпевшего подозреваемые отвезли в одну из построек на территории садового товарищества. Обнаружив, что он умер, вывезли тело в лесной массив и закопали.

В настоящее время причастность обоих фигурантов к содеянному установлена. Злоумышленники задержаны, обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Видео со страницы «ВКонтакте» регионального СК

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