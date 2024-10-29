Житель области добивается компенсации морального вреда из-за соседской собаки

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В Правдинский районный суд обратился житель региона с иском к соседке о взыскании компенсации морального вреда. В обоснование требований мужчина указал, что на протяжении более пяти лет страдает от собаки ответчицы, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

«Собака периодически находится на свободном выгуле, свободно гуляет по улицам в посёлке Мозырь Правдинского района, где неоднократно нападала на местных жителей, в том числе согнала истца с велосипеда при поездке на избирательный участок», — говорится в сообщении.

Мужчина также утверждает, что собака ответчицы неоднократно повреждала ограждение на его придомовой территории, желая попасть к его собаке, которая впоследствии несколько раз ощенилась. Он был вынужден ремонтировать ограждение, а также имел проблемы с нежелательными щенками.

Истец указал, что действиями ответчика ему причинён моральный вред, и просит взыскать с соседки компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 7 ноября 2024 года.

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