Житель Новокузнецка получил срок за мошенничество с жильём пожилой калининградки

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К лишению свободы приговорён 33-летний житель Новокузнецка, в результате действий которого пожилая калининградка лишилась квартиры. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в сентябре 2023 года неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, позвонили калининградке 1954 года рождения. Представившись сотрудниками правоохранительных органов и банка, злоумышленники сообщили пенсионерке, что неизвестные хотят продать принадлежащую ей квартиру.

Женщина, поверив, что разговаривает с представителями Следственного комитета, ФССП, Центробанка РФ, согласилась помочь в поимке того, кто, по словам звонивших, хотел продать ее квартиру. Для этого она совершила сделку купли-продажи своей квартиры, будучи уверенной, что сделка мнимая и права на единственное жилье ей вернут. Вырученные деньги пенсионерка отдала «инкассатору Центробанка», в роли которого выступил подсудимый, специально для этого приехавший в Калининград из Кемеровской области. Адрес пенсионерки ему сообщили сообщники, они же снабдили его поддельной заявкой Центробанка РФ на инкассацию денежных средств и сообщили кодовое слово, которое он должен был назвать по требованию женщины. 20 октября 2023 года потерпевшая отдала подсудимому 3 200 000 рублей.

В результате преступных действий подсудимого и неустановленных лиц потерпевшей причинен ущерб в размере 3 200 000 рублей. Женщина также лишилась права на принадлежащее ей жилое помещение.

В судебном заседании подсудимый вину не признал и пояснил, что не знал, что совершает противоправные действия, поскольку полагал, что деньги у потерпевшей он забирает за продажу ранее принадлежащего его знакомому автомобиля. Тем не менее суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Приговором Центрального районного суда мужчине назначено 3 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного 3 200 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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