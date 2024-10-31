Прокуратура требует 1 млн в пользу работника, получившего травмы на производстве

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с калининградского ОАО «Балткран» компенсации морального вреда в пользу работника, получившего травму на производстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. При этом на предприятии утверждают, что выплаты бывший сотрудник уже получил в полном объеме.

По данным прокуратуры, в октябре 2022 года стропальщик ОАО «Балткран» во время проведения работ по укладке рельс на площадку упал на металлическую раму, получив закрытую травму живота и грудной клетки, переломы ребер и другие повреждения. «Основной причиной произошедшего явилась ненадлежащая организация работ на предприятии, однако работодатель причиненный моральный вред пострадавшему не компенсировал», — утверждают в ведомстве. Прокурор настаивает на взыскании с организации в пользу работника компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Между тем в ОАО «Балткран» корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что пострадавший своевременно получил все выплаты — но через посредника. «Действительно, работник получил травму на производстве, но он нарушил технику безопасности, что подтверждает собственноручно в объяснительной записке и во всех протоколах. Компенсацию в виде материально помощи от предприятия он получил — единственное, что это было через его доверенное лицо, так как он находился в стадии банкротства. Помимо этого, ему начальник производства и высшее руководство оказывало помощь из своих личных средств — на медикаменты и средства гигиены. После выздоровления он вернулся на работу и трудился какое-то время. Потом принял решение уйти, однако никаких претензий на тот момент у него не было», — прокомментировали на предприятии.