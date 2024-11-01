Уголовное дело о смертельном ДТП на тротуаре в центре Калининграда направлено в суд

Уголовное дело о смертельном ДТП на тротуаре в центре Калининграда направлено в суд
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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Прокурор Ленинградского района направил в суд уголовное дело о смертельном ДТП на улице Черняховского в Калининграде. 33-летнего калининградца обвиняют по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 13 августа 2024 года около 22 часов обвиняемый, управляя в состоянии наркотического опьянения автомобилем «Мерседес», по ул. Черняховского в Калининграде, выехал на тротуар на ул. Черняховского и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП погибла 51-летняя жительница Хабаровска, ее супругу и другой прохожей причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования обвиняемый, который был заключен под стражу, вину в совершении преступления признал в полном объеме, однако давать показания по обстоятельствам происшествия отказался. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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