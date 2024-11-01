Трое калининградских пенсионеров «инвестировали» мошенникам более 5,7 млн

Следователями территориальных отделов органов внутренних дел УМВД расследуется три уголовных дела по факту мошенничества в отношении жителей региона. Общий ущерб составил 5 767 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

63-летний калининградец перевел 3,8 млн рублей мошеннику, который представился брокером. Мужчина под руководством лжеброкера переводил деньги для участия в торгах. Однако, когда пенсионер пожелал вывести свои средства, «куратор» внезапно исчез, и калининградец осознал, что стал жертвой обмана. На аналогичную схему мошенников попался 69-летний пенсионер из Гусева, он лишился 1 млн 350 тыс. млн рублей. В этом случае аферисты предложили мужчине дополнительный заработок от торговли акциями. Также жертвой мошенников стал 73-летний житель Черняховска. Мужчина перевел лжеброкерам 600 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере». Сотрудники полиции рекомендуют не передавать денежные средства незнакомцам, обещающим сверхприбыль в короткие сроки при минимальных вложениях.