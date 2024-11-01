Трое калининградских пенсионеров «инвестировали» мошенникам более 5,7 млн

Все новости по теме: Криминал

Следователями территориальных отделов органов внутренних дел УМВД расследуется три уголовных дела по факту мошенничества в отношении жителей региона. Общий ущерб составил 5 767 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

63-летний калининградец перевел 3,8 млн рублей мошеннику, который представился брокером. Мужчина под руководством лжеброкера переводил деньги для участия в торгах. Однако, когда пенсионер пожелал вывести свои средства, «куратор» внезапно исчез, и калининградец осознал, что стал жертвой обмана. На аналогичную схему мошенников попался 69-летний пенсионер из Гусева, он лишился 1 млн 350 тыс. млн рублей. В этом случае аферисты предложили мужчине дополнительный заработок от торговли акциями. Также жертвой мошенников стал 73-летний житель Черняховска. Мужчина перевел лжеброкерам 600 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере». Сотрудники полиции рекомендуют не передавать денежные средства незнакомцам, обещающим сверхприбыль в короткие сроки при минимальных вложениях.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter