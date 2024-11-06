В Гурьевском районе задержали браконьера за незаконную добычу лося (фото)

Фото: Telegram-канал минприроды Калининградской области

В ходе рейда на территории Гурьевского района 31 октября государственные охотничьи инспекторы «Калининградобллесохотуправления» задержали браконьера за незаконный отстрел лося. Об этом сообщила пресс-служба минприроды Калининградской области.

«Злоумышленник незаконно отстрелял самца лося без документов на право добычи. Транспортное средство гражданина и оружие изъяты. На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы полиции», — говорится в сообщении.

За незаконную добычу лося возбуждено уголовное дело по ст.258 УК РФ. Кроме того, браконьеру придётся возместить ущерб, причинённый животному миру, в размере 240 тысяч рублей, отметили в минприроды.