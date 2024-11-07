Житель Калининграда лишился 1,4 млн рублей, пытаясь заработать на «бирже»

59-летний житель Калининграда стал жертвой мошенников и лишился 1,4 млн рублей, пытаясь заработать на «бирже». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Мужчине позвонил неизвестный, представившийся представителем инвестиционной компании. Он пояснил, что для получения дополнительного заработка в виде дивидендов от торгов на бирже необходимо внести денежные средства на расчётный счёт. Потерпевший оформил кредит и перевёл деньги по банковским реквизитам, которые назвал мошенник. Когда связь с ним прекратилась, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».