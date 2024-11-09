СК: трое жителей Калининграда обвиняются в вымогательстве, ведется розыск их жертв (фото)

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В Калининграде расследуется уголовное дело о вымогательстве п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено трем жителям областного центра 20, 34 и 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в конце октября 2023 года обвиняемые, встретив вблизи автозаправочной станции на Литовском валу двух местных жителей, с применением физической силы потребовали передать им 20 тыс. рублей и установили срок для передачи денег.

В настоящее время 20-летний и 34-летний фигуранты задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение, они заключены под стражу до 19 декабря 2024 года. 22-летний фигурант уже содержится под стражей по ранее предъявленному органами полиции обвинению в совершении аналогичного преступления. 

В ходе расследования уголовного дела у следствия возникли основания полагать, что обвиняемые могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей региона, которые по какой-либо причине не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

«Если вы либо ваши знакомые пострадали от действий лиц, изображенных на фото, обратитесь в СО по Ленинградскому району (г. Калининград, ул. Сергеева, д. 2) лично либо по телефонам: 8-911-868-25-02, 8(401-2)30-57-65. Звонки принимаются круглосуточно!» — призывают в СК.

Фото обвиняемых предоставлены пресс-службой регионального СК

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