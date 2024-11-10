Минобороны РФ: над регионами России было сбито и перехвачено 84 БПЛА

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Министерство обороны РФ сообщает, что ночью и утром по гражданской инфраструктуре был нанесен массированный удар с применением 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия, пишет «Коммерсант». Все БПЛА были нейтрализованы.

Главной целью атаки, по данным Минобороны, было «нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении». В Подмосковье в результате падения обломков произошло возгорание четырех домов и пострадали пять человек, отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что с 7:00 до 10:00 мск силами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями.



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