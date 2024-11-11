Сотрудника пункта выдачи заказов в Светлогорске подозревают в мошенничестве

В Светлогорске задержан бывший работник одного из пунктов выдачи заказов популярных маркетплейса, подозреваемый в хищении товаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что 22-летний сотрудник пункта заказывал аксессуары для личного автомобиля, забирал товары и по возврату направлял на склад пустые упаковки. Таким образом подозреваемый похитил 33 единицы товара на общую сумму более 30 000 рублей.

В отношении ранее не судимого злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.