Калининградку оштрафовали за попытку пронести в суд «необычный нож» (фото)

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Приставы предотвратили пронос в здание суда опасного предмета необычной формы. Это был складной нож, изготовленный в форме прямоугольной карточки, похожей на банковскую. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

При входе в здание Ленинградского районного суда посетительницу ознакомили с перечнем предметов, запрещенных к вносу. Женщина заверила, что ничего из вышеперечисленного при себе не имеет. Однако при осмотре её сумочки судебный пристав обнаружил подозрительный предмет, заметить который удалось, только подсветив фонарем. Это оказался замаскированный под пластиковую карточку складной нож, который сливался с подкладкой сумки.

В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Женщина оплатила штраф в размере одной тысячи рублей.

Фото пресс-службы регионального УФССП

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