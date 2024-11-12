Калининградка перевела мошенникам 1,9 млн, взятых в кредит и в долг у знакомых

Все новости по теме: Криминал

48-летняя жительница Калининграда стала жертвой мошенников и лишилась 1,9 млн рублей, желая обезопасить свои сбережения. Женщина оформила кредит и взяла взаймы у знакомых, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Женщине поочерёдно звонили «представители» Центробанка и Госуслуг и предупреждали, что злоумышленники пытаются оформить кредит на её имя. Для сохранности своих сбережений калининградке рекомендовали «перебить» заявку и взять новый кредит, а затем перевести эти денежные средства на безопасный счёт. Потерпевшая отправилась в указанный банк, оформила кредит на сумму 1,1 млн рублей и перевела деньги на указанные счета. Кроме того, она взяла в долг у друзей 800 тыс. рублей, которые также переслала по указанным реквизитам.

Как сообщает МВД, калининградка была осведомлена о фактах мошеннических действий и кражах с банковских счетов дистанционным способам, но информационные объявления на банкоматах, направленных на противодействие мошенническим действиям, проигнорировала.

По данному факту следователем ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter