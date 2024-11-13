В суд передано дело подростков, работавших курьерами у телефонных мошенников

Трое несовершеннолетних жителей Славска, которые, по версии следствия, выполняли роль курьеров телефонных мошенников, предстанут перед судом. О завершении расследования уголовного дела в своем телеграм-канале сообщил Следственный комитет России по Калининградской области.



17-летние жители региона обвиняются в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество). «По версии следствия, с 18 по 20 марта 2024 года обвиняемые, выступая в роли курьеров телефонных мошенников, действующих по схеме „Ваш родственник попал в ДТП“, получили от четырех пенсионерок возрастом от 75 до 96 лет, жительниц Советска, Славского и Правдинского района, денежные средства в суммах от 100 до 500 тыс. рублей», — сообщает ведомство. Пожилые женщины, введенные в заблуждение, передавали подросткам деньги якобы для оказания помощи родственникам, попавшим в ДТП, которых на самом деле не было



Общая сумма похищенных денежных средств составила 800 тыс. рублей. Подростки оставляли себе незначительную часть денег в качестве вознаграждения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Славский районный суд для рассмотрения по существу.