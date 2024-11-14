УМВД: студента калининградского вуза шантажировали публикацией интимных фото

18-летнего жителя Гурьевского района шантажировали публикацией интимных фото. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился студент одного из одного из высших учебных заведений Калининграда с заявлением о том, что неустановленное лицо вымогает у него деньги под предлогом нераспространения интимных фотографий. Юноша рассказал, что в одном из мессенджеров начал переписку с девушкой и в ходе общения отправлял ей эротические фотографии. Однако затем та начала шантажировать студента, угрожая распространить интимные материалы среди его подписчиков, требуя взамен перевода денег. Потерпевший согласился заплатить, отправив на указанные реквизиты чуть более 63 000 рублей собственных и кредитных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление злоумышленников. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам ответственно относиться к выбору фотографий, пересылаемых в личных сообщениях, и не забывать, что данные снимки могут быть обнародованы злоумышленниками и получить широкое распространение.