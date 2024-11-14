УМВД: студента калининградского вуза шантажировали публикацией интимных фото

Все новости по теме: Криминал

18-летнего жителя Гурьевского района шантажировали публикацией интимных фото. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился студент одного из одного из высших учебных заведений Калининграда с заявлением о том, что неустановленное лицо вымогает у него деньги под предлогом нераспространения интимных фотографий. Юноша рассказал, что в одном из мессенджеров начал переписку с девушкой и в ходе общения отправлял ей эротические фотографии. Однако затем та начала шантажировать студента, угрожая распространить интимные материалы среди его подписчиков, требуя взамен перевода денег. Потерпевший согласился заплатить, отправив на указанные реквизиты чуть более 63 000 рублей собственных и кредитных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление злоумышленников. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам ответственно относиться к выбору фотографий, пересылаемых в личных сообщениях, и не забывать, что данные снимки могут быть обнародованы злоумышленниками и получить широкое распространение.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter