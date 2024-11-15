Калининградские спасатели освободили ребёнка, зажатого стволами деревьев (видео)

Калининградские сотрудники МЧС России освободили ребёнка, зажатого стволами деревьев. Как сообщает пресс-служба ведомства, семилетний мальчик неудачно спустился с дерева и застрял, не сумев самостоятельно высвободить ногу.
«Пожарные МЧС России оперативно освободили малыша. Покоритель вершин передан врачам», — заключили в пресс-службе.
Судя по видео, для высвобождения ребёнка спасателям пришлось применять гидравлический расширитель, которым им удалось оперативно раздвинуть стволы деревьев. Ребёнок в ходе проведения спасательной операции не пострадал.