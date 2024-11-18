Возбуждено дело по факту нападения собаки на девушку в конном клубе под Гурьевском

В Гурьевске возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД

Инцидент случился в августе 2024 года на территории конного клуба в пос. Заливное. Сторожевой пёс породы кане-корсо напал на девушку 2009 г.р., которая пришла на занятия по верховой езде. Намордник на собаке отсутствовал. Животное вцепилась в лицо школьницы. Сотрудникам конного центра удалось отогнать пса. Пострадавшая была доставлена в медучреждение, ее здоровью был причинён вред средней тяжести.

Сотрудники полиции установили, что собака принадлежит 28-летней сотруднице конного клуба. В отношении хозяйки пса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.