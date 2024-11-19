На калининградском предприятии во время разгрузки контейнера погиб рабочий (фото)

В Калининграде во время выполнения работ по разгрузке контейнера на одном из предприятий погиб рабочий. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области, ЧП произошло утром 8 ноября на предприятии, расположенном на Балтийском шоссе.



«По данным следствия, в ходе выполнения работ по разгрузке контейнера водитель погрузчика совершил наезд на рабочего, — сообщает подробности пресс-служба ведомства. — От полученных травм 59-летний мужчина скончался на месте».

По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На данный момент расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются лица, которых могут привлечь в качестве обвиняемых. Следователями регионального управления СК произведён осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.