В Калининградском зоопарке во время ремонта обнаружили артиллерийскую мину (фото)

В Калининградском зоопарке во время ремонта обнаружили артиллерийскую мину (фото)
Фото: телеграм-канал Светланы Соколовой
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В Калининградском зоопарке во время ремонта хоздвора была найдена артиллерийская мина времён Великой Отечественной войны. О находке в своём телеграм-канале сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

«Обнаружили очередной (уже сбилась со счёту, который) снаряд. В этот раз — при производстве работ по ремонту хоздвора, — написала Соколова. — Находкой оказался 120-миллиметровый миномётный снаряд времён Второй мировой и штурма Кёнигсберга, без взрывателя».

Директор добавила, что за прошедшие 13 лет её работы в зоопарке находили даже авиабомбу, однако сотрудников озадачило, что боеприпас был найден внутри здания.

«Срочно заказали дополнительное обследование, — добавила Соколова.- К счастью, ничего подозрительного больше не обнаружили».

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