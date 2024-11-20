УМВД: жителю области грозит «уголовка» за жестокое обращение с соседской собакой

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Жителю Багратионовского района грозит уголовная статья за жестокое обращение с животным. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась жительница пос. Чехово, которая сообщила, что сосед ранил ее собаку. Установлено, что женщина приютила бездомную собаку, которая поселилась на ее придомовом участке и иногда выходила на прогулку за ворота. Когда животное в очередной раз покинуло двор, сосед дважды выстрелил в нее из предмета, конструктивно схожего с пневматической винтовкой. Волонтеры доставили раненое животное в ветеринарную клинику Калининграда для оказания необходимой помощи.

Злоумышленник был опрошен полицейскими. Свой поступок он объяснил неприязненным отношением к питомцу женщины. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

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