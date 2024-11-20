В Правдинском районе у местного жителя обнаружили более 26 кг марихуаны (видео)

В Правдинском районе полицейские обнаружили наркотики в доме местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Наркополицейским поступила оперативная информация о том, что у 45-летнего мужчины могут храниться запрещённые вещества. При проверке данные сведения подтвердились. На территории частного домовладения в нежилом помещении и на чердаке сотрудниками полиции обнаружены коробки, забитые веществом растительного происхождения, а также высушенные кусты конопли.

Со слов подозреваемого, он летом случайно нашел дикорастущую коноплю, собрал растения и хранил их в высушенном виде для собственного употребления. Согласно исследованию, изъятое является марихуаной общим весом более 26 килограммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео пресс-службы регионального УМВД