Уборщица из Пионерского потеряла более 1,4 млн рублей на «инвестициях»

Уборщица социального учреждения из Пионерского стала жертвой мошенников, лишившись 1,4 млн рублей. Аферисты действовали под видом брокеров, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С потерпевшей связался неизвестный и предложил дополнительный заработок путём инвестирования в акции различных компаний. Собеседник уговорил её скачать приложение и обещал курировать весь процесс, чтобы женщина начала зарабатывать как можно быстрее. Когда лжеброкер предложил открыть и пополнить инвестиционный счет, она перевела мошенникам все свои личные сбережения. После этого дальнейшие инструкции не поступали, а куратор перестал отвечать на сообщения и звонки. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».