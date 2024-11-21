В ДТП на улице Леонова пострадал восьмилетний ребёнок (фото)

В Центральном районе на улице Космонавта Леонова 73-77 «А» в среду, 20 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 8-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области.



В 17:42 автомобиль «Фольксваген» под управлением 67-летнего водителя допустил наезд на ребенка при проезде нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Как отмечает пресс-служба ГАИ, нарушением, которое повлекло возникновение ДТП, стало непредоставление преимущества в движении пешеходу. Световозвращающие элементы на одежде ребёнка отсутствовали.