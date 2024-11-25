Сотрудники завода ЖБИ-2 стали фигурантами уголовного дела из-за гибели рабочего

Сотрудники завода ЖБИ-2 стали фигурантами уголовного дела из-за гибели рабочего
Фото: пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области
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Фигурантами уголовного дела из-за гибели рабочего на заводе ЖБИ-2 стали двое сотрудников предприятия. О том, что дело передано в суд, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

«По версии следствия, обвиняемый И., занимая должность мастера цеха железобетонных изделий в ОАО „Завод ЖБИ-2“ в Калининграде, и обвиняемая Р., являющаяся заведующей складом готовой продукции на этом же заводе, нарушили правила безопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ, — сообщает пресс-служба. — Из-за этого 18 октября 2023 года потерпевшего, работающего на заводе в качестве стропальщика, прижало бетонными плитами к стене при их погрузке. Он погиб на месте происшествия».

Следствие считает, что обвиняемых стоит судить по статье «нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ. Предварительное судебное заседание по уголовному делу состоится в понедельник, 25 ноября.

Представители предприятия сообщили «Новому Калининграду», что до суда не будут комментировать ситуацию.

В октябре 2023 года пресс-служба регионального СК сообщала, о гибели 45-летнего стропальщика, который перемещал из цеха готовой продукции на улицу железобетонные изделия на движущейся по рельсам платформе. В процессе работ мужчину зажало в проеме ворот бетонной плитой. Самостоятельно выбраться он не смог и погиб на месте.

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