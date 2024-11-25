Летевший из Минска в Калининград самолёт вернулся назад из-за трещины на стекле

Летевший из Минска в Калининград самолёт вернулся назад из-за трещины на стекле
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Самолёт авиакомпании «Белавиа», следовавший из Минска в Калининград, вернулся в аэропорт из-за треснувшего стекла. Как сообщает БелТА, со ссылкой на представителя авиаперевозчика, трещина во время полёта появилась на лобовом стекле в кабине пилотов.

«В ходе выполнения рейса B2 949 Минск — Калининград на самолете Embraer-195 произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов, — пояснили в компании. — В соответствии с действующими инструкциями командир воздушного судна принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт Минск. Самолет совершил посадку в Национальном аэропорту Минск в 13:18».

Для выполнения рейса, как уточняется, было предоставлено другое воздушное судно. Самолёт вылетел из Национального аэропорта Минск в 16:25.

«Растрескивание стекла кабины пилотов — ситуация, которая возникает случайным образом, и не может быть спрогнозирована авиакомпанией. Растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов не влияет на безопасность полета и пассажиров», — добавили в «Белавиа», комментируя инцидент.

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