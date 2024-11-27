В Калининграде доцент федерального вуза стал жертвой телефонных мошенников

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В Калининграде очередной жертвой телефонных мошенников стал доцент федерального вуза. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

50-летнему мужчине на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники завладели персональными данными потерпевшего и пытаются перевести принадлежащие ему накопления. Чтобы сохранить сбережения, доценту вуза настоятельно рекомендовали перевести все деньги на «безопасные» счета. Следуя инструкциям аферистов, мужчина перевел на указанные реквизиты свои личные накопления и кредитные средства на общую сумму 850 тысяч рублей.

Вскоре доцент осознал, что его обманули, и обратился с заявлением в территориальный отдел полиции. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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