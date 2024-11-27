В Калининграде начальнику отдела полиции грозит срок за покушение на мошенничество

В Калининграде начальник отделения уголовного розыска по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ и ОРЧ СБ регионального управления МВД.

По версии следствия, обвиняемому стало известно, что полицией расследуется уголовное дело неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) в отношении двух жителей региона, а также о том, что в отношении еще одного фигуранта проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Полицейский сообщил мужчине, что готов выступить посредником при передаче взятки в размере 3 млн рублей должностным лицам правоохранительных органов взамен на прекращение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и непредоставление органам полиции их результатов. В действительности же злоумышленник денежные средства передавать никому не собирался и планировал оставить их себе.

Днем 8 октября 2024 года в Калининграде обвиняемый получил от фигуранта по уголовному делу часть ранее оговоренной суммы в размере 1,5 млн рублей. Передача денег проводилась под контролем сотрудников УФСБ.

Следователями регионального управления СКР получен достаточный объем доказательств, полностью изобличающих обвиняемого в совершенном преступлении. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.