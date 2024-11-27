УМВД: за несоблюдение детьми комендантского часа штрафуют родителей

В ноябре в Калининградской области несколько граждан было привлечено к ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» за нарушение подростками комендантского часа. Как сообщает пресс-служба УМВД, за жизнь и здоровье несовершеннолетних несут ответственность родители.

В Краснознаменском округе протокол составлен в отношении матери 17-летнего юноши, которому в 23:00 на улице были нанесены телесные повреждения. В Калининграде — в отношении родителей, чья 16-летняя дочь ночью во время прогулки упала в озеро. В Черняховске административный протокол составлен на законного представителя 14-летнего подростка, который приехал в Калининград, где совершил противоправное деяние.

«В Калининградской области закон „О защите законных интересов ребенка“, определяющий понятие „ночного времени“, в которое несовершеннолетним запрещено находиться без присмотра взрослых, был принят в 2004 году, — напомнили в полиции. — В зависимости от сезона, временные ограничения разнятся. С 1 сентября по 31 мая включительно подросткам в возрасте с 16 до 18 лет необходимо находиться дома с 22:00 до 06:00, а с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 06:00. Также комендантский час введен для детей до 16 лет — с 22:00 до 06:00».

Запрет на пребывание детей и подростков без сопровождения взрослых распространяется на улицы, места общественного пользования, стадионы, кинотеатры, концертные залы, дискотеки, бары и рестораны, общественный транспорт. «Если ребенок задержан в неположенное время, взрослых привлекают по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Если подобные случаи повторяются, детей могут поставить на профилактический учет», — сообщила начальник регионального ПДН Светлана Осмоловская.

Отметим, что в соответствии с КоАП, штраф за нарушение составляет от 100 до 500 рублей.