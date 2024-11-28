Калининградка стала жертвой мошенников, выдававших себя за реального туроператора

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Безработная 35-летняя калининградка стала жертвой мошенников, притворившихся сотрудниками известного туроператора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Аферисты написали женщине в мессенджере, представились менеджерами по дополнительному заработку и пообещали лёгкие деньги за выполнение заданий в сфере бронирования отелей. Сначала калининградка даже получала небольшие суммы, но вскоре бронирование стало более дорогостоящим. Когда перечисленная потерпевшей сумма достигла почти 700 000 рублей, из которых лишь 18 000 рублей были её личными накоплениями, а остальные — кредитными средствами, связь с псевдоменеджерами пропала, а веб-страница сайта оказалась недоступна.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция призывает граждан избегать предложений легких денег и быстрого заработка с минимальными усилиями в интернете. Чаще всего за этим стоят мошенники. «Внимательно изучайте информацию о компании, от которой получаете привлекательные предложения о дополнительном заработке», — призывают в УМВД.

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